Уролог объяснил, как «накачать» мочевой пузырь

Мало кто воспринимает мочевой пузырь как мышцу. В беседе с «Чемпионатом» кандидат медицинских наук, врач-уролог-онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко объяснил, как сознательный контроль над этим органом может кардинально улучшить качество жизни.По словам эксперта, мочевой пузырь — это мышечный орган, а значит, его объём, выносливость и управляемость поддаются коррекции. Методика, известная как «тренировка мочевого пузыря», давно применяется в урологии и помогает справляться с частыми позывами, внезапными желаниями и даже недержанием. Кроме того, регулярные тренировки сокращают количество ночных пробуждений, позволяя спать спокойно.В арсенале врачей есть несколько проверенных способов.Первый — увеличение интервалов. Специалист рекомендует постепенно приучать организм терпеть: начав с 30-60 минут, довести время между походами в туалет до трёх-четырёх часов. Это позволяет расширить функциональную ёмкость пузыря.Второй — упражнения Кегеля. Этот комплекс для укрепления мышц тазового дна, разработанный гинекологом Арнольдом Кегелем ещё в 40-х годах прошлого века, изначально предназначался для женщин после родов. Сегодня же, как подчеркнул Михаил Странадко, он эффективно применяется и у мужчин (например, после операций на простате), и у женщин в менопаузе, становясь зачастую основным методом лечения без таблеток.Третий метод — отсрочка позыва. При возникновении внезапного желания доктор советует не бежать в туалет мгновенно, а сделать спокойный вдох, сжать мышцы таза и попытаться отодвинуть визит на 5-10 минут. Со временем это учит нервную систему не паниковать при малейшем сигнале.По словам уролога, первые заметные результаты при регулярной практике появляются уже через четыре-восемь недель. Однако перед началом занятий он настоятельно рекомендует пройти обследование — сделать УЗИ и сдать анализ мочи, чтобы исключить инфекции, камни или другие органические патологии.«В серьёзных случаях одной тренировкой не обойтись, потребуется медикаментозное лечение или даже хирургические методы. Поэтому консультация со специалистом обязательна», — резюмировал врач.

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