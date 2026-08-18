Красное мясо и смертность: результаты 38-летнего исследования

38-летний период наблюдения в исследовании American Cancer Society CPS-II показал связь между низким потреблением красного и обработанного мяса и немного меньшим риском смерти. При этом переход на рацион только с белым мясом или вегетарианскую диету не продемонстрировал столь же последовательных результатов.Работа опубликована в журнале Current Developments in Nutrition. Исследователи изучили данные 988 378 участников, чтобы сравнить смертность от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инсульта у людей с разным уровнем потребления мяса.Как проводилось исследованиеАнализ основан на когорте Cancer Prevention Study II (CPS-II), в которую первоначально вошли около 1,2 млн человек из всех 50 штатов США, округа Колумбия и Пуэрто-Рико. Участники заполняли анкеты в 1982 году, сообщая о питании, курении, употреблении алкоголя, состоянии здоровья и других характеристиках.После исключения участников с неполными или неподходящими для анализа данными в исследовательской когорте осталось 988 378 человек. Медианный возраст на исходном этапе составлял 56 лет, а средняя продолжительность наблюдения — 27,5 года. Смертность отслеживали до 31 декабря 2020 года.Участников разделили на несколько категорий: людей с высоким, умеренным и низким потреблением красного и обработанного мяса, а также группы с рационом только из белого мяса и без мяса. К последней категории относили и участников, которые сообщали об очень редком употреблении мясных продуктов.Высокое потребление красного и обработанного мяса было принято за эталон при статистическом сравнении. В расчётах учитывались демографические характеристики, образ жизни, состояние здоровья и индекс массы тела.Что показали результатыЗа период наблюдения было зарегистрировано 626 017 смертей. Основными причинами были сердечно-сосудистые заболевания и рак. После полной корректировки факторов низкое потребление красного и обработанного мяса оказалось единственной категорией питания, которая сохраняла статистически значимую связь со всеми изучавшимися исходами смертности в общей группе.По сравнению с высоким потреблением низкое потребление красного и обработанного мяса было связано с меньшей смертностью от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инсульта. Для смертности от инсульта снижение относительного риска в общей группе составило около 4%.Связь с общей смертностью также зависела от пола, возраста, индекса массы тела и статуса курения. Умеренное и низкое потребление мяса было связано с меньшей общей смертностью среди мужчин и женщин, людей со здоровым весом, бывших курильщиков и ряда возрастных групп.Белое мясо и вегетарианский рационГруппа, употреблявшая только белое мясо, была значительно меньше основной группы: её составляли около 0,9% участников. В некоторых подгруппах такой рацион был связан с меньшей общей смертностью. Например, среди мужчин снижение составляло около 7%, а среди участников со здоровым весом — около 5%. Снижение риска смертности от рака на 9% при рационе только из белого мяса наблюдалось среди участников, достигших возраста 80 лет и старше во время наблюдения.Вегетарианская группа была ещё меньше — около 0,4% участников. Для неё исследователи обнаружили существенно меньше статистически значимых связей. Снижение общей смертности на 6% наблюдалось среди участников, которым на момент последующего наблюдения было от 50 до 64 лет. Устойчивой связи с онкологической смертностью вегетарианский рацион не показал.Почему результаты нельзя считать доказательством причинностиИсследование является наблюдательным, поэтому выявленные связи не доказывают, что именно употребление красного или обработанного мяса стало причиной различий в смертности.Авторы также указывают на ограничения работы. Питание оценивали по одной исходной анкете 1982 года, а подробности рациона были ограничены. Кроме того, возможны ошибки классификации участников и влияние факторов, которые невозможно полностью учесть статистическими методами.Небольшой размер групп с рационом только из белого мяса и без мяса также ограничивает точность сравнений. Дополнительные анализы в целом поддержали основные результаты, но не воспроизводили все связи одинаково во всех подгруппах.Авторы считают, что полученные данные поддерживают связь между ограничением красного и обработанного мяса и небольшим снижением смертности, но подчёркивают необходимость более крупных исследований с повторными и подробными оценками питания.

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