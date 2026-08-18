Врач предупредил о смертельной опасности зубных инфекций

Челюстно-лицевой хирург Тайлер Зенга заявил, что зубные инфекции могут быть смертельно опасны.По словам Зенги, риск того, что зубная инфекция станет опасной для жизни, связан с тем, куда именно попадут бактерии из полости рта. «Если давление нарастает и бактерии прорывают костную ткань, инфекция может распространиться на мягкие ткани лица и шеи», — предупредил врач.Доктор добавил, что без своевременной диагностики и лечения такая инфекция может привести к нарушению проходимости дыхательных путей, сепсису и летальному исходу.Одной из самых опасных Зенга назвал инфекцию в нижнем моляре, при которой возникает отек под челюстью или на языке. Как отметил врач, пациенты часто принимают ее за обычную зубную боль и небольшую припухлость, однако в действительности инфекция может быть смертельно опасна.

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