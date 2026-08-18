Врач сравнила пользу холодного и горячего кофе

Диетолог Санне Муха рассказала, отличаются ли полезные свойства горячего и холодного кофе. Эти напитки она сравнила в беседе с изданием HuffPost.Муха назвала мифом утверждение о том, что холодный кофе, в который добавляется лед, теряет свои полезные свойства. По ее словам, на самом деле польза напитка зависит не от температуры, а от ингредиентов. Самым здоровым вариантом доктор считает эспрессо, поскольку в нем не содержатся молоко и сахар, а менее предпочтительными являются латте и латте макиато.Если человек не может пить кофе без молока, то ему стоит придерживаться определенных правил, подчеркнула специалистка.«Если вы выбираете обезжиренное или полуобезжиренное молоко, вы можете выпивать два напитка в день без проблем. Если вы выбираете цельное молоко, лучше ограничиться одним напитком в день. В таких напитках больше жира, поэтому лучше не употреблять их в избытке», — пояснила она.Кроме того, врач посоветовала ограничить потребление сиропов и различных сладких добавок, используемых при приготовлении некоторых видов кофе.

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