Врач сравнила пользу холодного и горячего кофе
Муха назвала мифом утверждение о том, что холодный кофе, в который добавляется лед, теряет свои полезные свойства. По ее словам, на самом деле польза напитка зависит не от температуры, а от ингредиентов. Самым здоровым вариантом доктор считает эспрессо, поскольку в нем не содержатся молоко и сахар, а менее предпочтительными являются латте и латте макиато.
Если человек не может пить кофе без молока, то ему стоит придерживаться определенных правил, подчеркнула специалистка.
«Если вы выбираете обезжиренное или полуобезжиренное молоко, вы можете выпивать два напитка в день без проблем. Если вы выбираете цельное молоко, лучше ограничиться одним напитком в день. В таких напитках больше жира, поэтому лучше не употреблять их в избытке», — пояснила она.
Кроме того, врач посоветовала ограничить потребление сиропов и различных сладких добавок, используемых при приготовлении некоторых видов кофе.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий