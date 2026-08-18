Врач объяснил влияние яиц на печень

Американский гепатолог Роберт С. Браун рассказал, как употребление яиц влияет на здоровье печени. На эту тему доктор побеседовал с изданием Parade.По словам Брауна, белок, содержащийся в яйцах, полезен для печени. Он не только обеспечивает организм энергией, но и помогает предотвратить переедание в течение дня. Как объяснил гепатолог, согласно данным исследования 2019 года, люди с ожирением, съедавшие на завтрак два яйца, употребляли меньше калорий в течение дня, чем те, кто ел на завтрак хлопья.Врач также добавил, что яйца содержат еще одно полезное для печени вещество — холин. «Люди, в чьем рационе много холина, как правило, меньше подвержены риску жировой болезни печени. Но холин можно получить и из других продуктов, таких как рыба, бобовые, соя и крестоцветные овощи», — уточнил Браун.При этом врач отметил, что в яйцах много холестерина, поэтому людям с его высоким уровнем нужно есть этот продукт в умеренных количествах и не каждый день. Если же человек здоров, то ежедневное употребление одного-двух яиц, скорее всего, не принесет вреда, добавил Браун. «Поэтому ответ на вопрос о том, полезны ли яйца для здоровья печени, зависит от общего рациона человека и состояния его обмена веществ», — подчеркнул врач.

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