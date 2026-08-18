Врач Соломатина: съедаемая кожура киви помогает «отодвинуть старение»

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, кожура плодов киви обладает обширным рядом полезных свойств.Людям, не имеющих противопоказаний, киви можно употреблять в пищу вместе с кожурой, предварительно тщательно ее помыв. Об этом врач Соломатина сообщила в комментарии «Москве 24».Медик констатировала, что съедаемая кожура киви помогает «отодвинуть старение». Данное свойство кожуры обеспечивается высоким содержанием в ней антиоксидантов.«В кожуре больше концентрируются витамин C и антиоксиданты, которые защищают от возникновения свободных радикалов, отодвигают старение, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания», - перечислила Елена Соломатина.Диетолог считает, что в течение дня можно съедать три плода киви вместе с кожурой. Врач добавила, что благодаря кожуре в кишечнике осуществляется своеобразный пилинг, в результате чего активнее обновляется его внутренняя выстилка и качественнее всасываются полезные для здоровья вещества.В то же время медик отметила: людям с проблемами и хроническими патологиями ЖКТ есть плоды с кожурой противопоказано.

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