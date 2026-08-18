Россиянам рассказали, как выбрать подушку для здорового сна

Правильно подобранная подушка — залог здорового сна и хорошего самочувствия. Как пишет URA.RU, выбор изделия зависит не от материала и цены, а от анатомических особенностей и привычной позы для сна.Главная задача подушки, по мнению экспертов, — поддерживать шею на одной линии с позвоночником. Именно это обеспечивает правильное положение тела во время отдыха и предотвращает напряжение мышц.Тем, кто предпочитает спать на боку, следует выбирать подушку, способную заполнить пространство между плечом и ухом. Проверить правильность выбора можно с помощью близкого человека: голова и шея должны оставаться продолжением позвоночника, без наклона к матрасу или в сторону потолка.Людям, которые спят на спине, подойдёт более низкая подушка, поддерживающая естественный изгиб шеи. Эксперты советуют перед покупкой полежать на изделии в привычной позе и оценить, не проваливается ли голова и не возникает ли напряжение.При выборе также стоит учитывать аллергию, возможность стирки чехла и требования к уходу. Если после сна регулярно появляются боль, онемение или скованность, проблему не стоит списывать только на подушку — в этом случае необходима консультация врача.

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