Россиянам рассказали, как выбрать подушку для здорового сна
Главная задача подушки, по мнению экспертов, — поддерживать шею на одной линии с позвоночником. Именно это обеспечивает правильное положение тела во время отдыха и предотвращает напряжение мышц.
Тем, кто предпочитает спать на боку, следует выбирать подушку, способную заполнить пространство между плечом и ухом. Проверить правильность выбора можно с помощью близкого человека: голова и шея должны оставаться продолжением позвоночника, без наклона к матрасу или в сторону потолка.
Людям, которые спят на спине, подойдёт более низкая подушка, поддерживающая естественный изгиб шеи. Эксперты советуют перед покупкой полежать на изделии в привычной позе и оценить, не проваливается ли голова и не возникает ли напряжение.
При выборе также стоит учитывать аллергию, возможность стирки чехла и требования к уходу. Если после сна регулярно появляются боль, онемение или скованность, проблему не стоит списывать только на подушку — в этом случае необходима консультация врача.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий