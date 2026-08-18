Диетолог Королева рассказала о составе полезного для здоровья мороженого

Диетолог Королева: в состав полезного мороженого входят только натуральные ингредиенты.Мороженое летом – лакомство номер один. Известный российский диетолог, врач Маргарита Королева сообщила в беседе с «Москвой 24», какое мороженое может считаться полезным для организма и здоровья. По мнению специалиста, таким полезным угощением можно назвать домашнее мороженое, приготовленное из натуральных продуктов.«В составе домашнего мороженого может быть творог, сметана, большое количество разнообразных ягод или ягоды одного вида. Можно измельчить это все с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить», - посоветовала диетолог.Королева уточнила, что такой десерт не только удовлетворяет тягу к сладкому вкусу. Из кисломолочных продуктов в составе мороженого организм получает кальций, белок и бактерии, улучшающие состояние кишечной микрофлоры. Ягоды дают клетчатку, витамины, микроэлементы.Диетолог Королева добавила, что магазинное мороженое может быть насыщено усилителями вкуса и трансжирами. Последние ведут к повышению уровня холестерина в крови, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также обладают проонкологическим эффектом.

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