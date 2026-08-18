Названы последствия привычки ставить горячую еду в холодильник

Привычка ставить горячую еду в холодильник может испортить другие продукты в нем, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о последствиях, к которым может привести такая привычка.Температура в холодильнике резко повышается, если поставить туда горячую кастрюлю. Это особенно это критично для старых моделей с одним компрессором. Холодильник не успевает компенсировать приток тепла, что создает идеальные условия для размножения бактерий на продуктах, которые уже лежат на полках, пояснила эксперт.«Главная опасность горячей еды в холодильнике — не она сама, а другие продукты, которые уже находятся на полках. Повышение температуры на несколько градусов запускает механизм активного размножения бактерий на молоке, мясе, нарезках. Если вы поставили горячий суп в холодильник, молоко на соседней полке может испортиться на сутки раньше срока», — сказала Спеценко.Горячая еда выделяет пар, который конденсируется на стенках и других продуктах, создавая избыточную влажность. Конденсат является идеальной средой для плесени и бактерий, отметила специалист. Если на стенках появляется капель или наледь быстрее обычного, вероятно, причина в горячих продуктах.«Многие жалуются на плесень в холодильнике и не понимают, откуда она берется. Однако причина часто одна: постоянный перепад температур и влажность из-за горячих кастрюль. Плесень не просто портит продукты — ее споры могут вызывать аллергию», — подчеркнула Спеценко.Чтобы правильно охладить еду, лучше дать ей остыть при комнатной температуре, а не убирать сразу в холодильник. Обычно на это уходит около двух часов, после чего ее можно помещать в холодильник, добавила эксперт.

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