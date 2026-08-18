Названы самые полезные для людей с заболеваниями кишечника сезонные фрукты

Гастроэнтеролог Наяна Джордж и диетолог Адиана Кастро рассказали, какие сезонные фрукты особенно полезны для людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Их специалистки перечислили в беседе с изданием Everyday Health.Первым таким фруктом Джордж назвала яблоки. По словам врача, они содержат мало калорий и много полезных для здоровья антиоксидантов. Гастроэнтеролог добавила, что пюре из яблок может стать отличной альтернативой сладким десертам. «У людей с воспалительными заболеваниями кишечника употребление сахара может привести к воспалению и увеличить риск обострений. Яблоки вместо сахара — это лакомство без таких рисков», — заверила доктор.Кастро же порекомендовала людям с заболеваниями кишечника добавить в рацион груши. Они содержат много витамина C, калия и антиоксидантов, которые защищают от воспаления. Груши также помогают регулировать уровень сахара в крови и поддерживают рост полезных бактерий в кишечнике.Кроме того, в материале назвали полезной для кишечника клюкву. Эта ягода помогает защититься от бактерии Helicobacter pylori, что снижает риск желудочно-кишечных расстройств и воспаления желудка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки