Бактерии, которые делают сыр вкусным, могут быть полезны для кишечника

Ученые выявили бактерии, которые помогают трём британским ремесленным сырам приобрести уникальный вкус, и некоторые из этих микробов могут иметь потенциальную пользу для здоровья человека.Исследователи из отдела пищевых микробных наук Университета Рединга отслеживали микробные и биохимические изменения, происходившие по мере созревания трёх местных оксфордширских сыров. Их результаты показывают, что некоторые бактерии, отвечающие за формирование уникального характера каждого сыра, могут быть полезны и для тех, кто их ест.Исследование, опубликованное в ACS Food Science & Technology, было посвящено трём сортам, производимым Nettlebed Creamery в Оксфордшире. Среди них — сыр с мягкой белой кожурой, выдерживаемый чуть больше недели, сыр с промытой коркой, который созревает в течение нескольких недель, и полутвёрдый сыр, выдержанный в сене около девяти месяцев.Полезные бактерии, форму, вкус и текстуруВедущий автор Сабрина Лонгли, аспирант кафедры пищевых и нутриционных наук, сказала: «Хороший сыр — это вкусно, а ремесленные сорта, которые мы изучали, богаты микробной жизнью, которая может принести пользу здоровью вашего кишечника.«Процесс старения создаёт более сложные ароматы и текстуры благодаря работе армии полезных бактерий. Матрица жиров и белков в сыре также может помогать защищать бактерии при их перемещении по пищеварительному тракту, делая сыр отличным средством доставки пробиотиков в кишечник.»Чтобы проследить, как сыры менялись со временем, исследователи собрали образцы на разных стадиях созревания и проанализировали как их бактериальные сообщества, так и химический состав.Все три сыра содержали бактерии с признанным пробиотическим потенциалом, что позволяет поддерживать популяции полезных микробов в кишечнике. Streptococcus thermophilus, который также часто используется в качестве йогуртовой закваски, оставался доминирующим в полумягких и твёрдых сырах на протяжении всего процесса выдержки. Lactococcus lactis был обнаружен во всех трёх сырах от начала до конца.Промытый сыр с кожурой и сыр, выдержанный в сене, также содержали Propionibacterium freudenreichii. Эта бактерия вырабатывает пропионовую кислоту — соединение, связанное с противовоспалительными свойствами, сниженным синтезом холестерина и регуляцией аппетита.Корки сыра могут обладать пребиотическим потенциаломЛюбители сыра, которые любят есть кожуру, могут иметь ещё одну причину. Белая плесень Penicillium candidum, которая образует характерную корку изучаемого мягкого сыра, вырабатывает хитин — пищевое волокно, которое может служить пребиотиком. Пребиотики служат пищей для полезных бактерий в кишечнике, потенциально способствуя положительным изменениям в микробиоте кишечника.Процесс выдержки сена также, по-видимому, оказал заметное влияние на более твёрдый сыр. По мере взросления разнообразие бактериальных видов значительно увеличилось. Полностью зрелый сыр содержал почти в четыре раза больше бактериальных видов, чем тот же сыр на ранних этапах выдержки.Зрелый сыр содержал очень мало лактозыУченые также обнаружили, что лактоза — сахар в коровьем молоке, который некоторые люди испытывают трудности с перевариванием — почти полностью отсутствует во всех трёх сырах после их созревания. Во время брожения молочнокислые бактерии расщепляли большую часть лактозы, оставляя очень мало к моменту готовности сыров к употреблению.Исследователи предупреждают, что еще требуется дополнительная работа. Потребуются дальнейшие исследования (испытания диетических вмешательств), чтобы определить, как эти бактериальные популяции ведут себя и изменяются в микробиоте кишечника после употребления сыров, а также какое влияние они оказывают на человеческий организм.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки