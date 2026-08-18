Фокусировка внимания на поврежденной части тела ускоряет подавление воспалений

Израильские медики обнаружили, что фокусировка внимания на поврежденной части тела не только помогает больному человеку лучше справляться с болевыми ощущениями, но и также приводит к ускоренному подавлению воспалительных процессов. Это свидетельствует о том, что нервная система играет очень важную роль в физиологической реакции на травмы и болезни, сообщила пресс-служба Университета имени Бар-Илана.«Нас очень сильно удивило то, что направление внимания добровольцев на поврежденный регион их кожи не только изменило их субъективные ощущения, но и повлияло на происходящие в реальном мире воспалительные процессы. Это указывает на то, что мы не просто пассивно воспринимаем то, что происходит в нашем теле, а активно регулируем протекающие в нем физиологические реакции», — заявила доцент Университета имени Бар-Илана (Израиль) Лирон Розенкранц, чьи слова приводит пресс-служба вуза.Розенкранц и ученые пришли к такому выводу в рамках серии экспериментов, в которых приняло участие 57 здоровых добровольцев, проживающих в Израиле. В ходе этих опытов ученые всесторонне изучили то, как связаны друг с другом автономная нервная система, иммунитет и высшая нервная деятельность, в том числе внимание человека и его реакция на происходящие в его организме и во внешнем мире процессы.В прошлом, как отмечают исследователи, многие нейрофизиологи и иммунологи предполагали, что реакция на боль является исключительно рефлексивной, не зависящей от воли и ощущений индивида. Недавно биологи обнаружили свидетельства того, что протекающие в мозге процессы влияют на развитие воспалений, что побудило израильских ученых проверить, как отвлечение или фокусировка внимания добровольцев повлияет на реакцию их организма на повреждения.Руководствуясь этой идеей, ученые вызвали небольшое локализованное воспаление кожи на руке добровольцев при помощи гистамина и попросили их неотрывно наблюдать за каким-то объектом в лаборатории, игнорировать его или фокусировать свое внимание на протекающих в организме процессах. В это время ученые наблюдали за тем, как менялось состояние пораженного участка кожи, а также отслеживали их сердечный ритм и активность нервной системы.Эти наблюдения неожиданно показали, что у 90% добровольцев, фокусировавших внимание на источнике боли, площадь воспаленного участка кожи была в 1,5 раза меньше, чем у других участников опытов, что также сопровождалось переменами в активности блуждающего нерва. Последующее изучение этих цепочек нейронов и взаимодействующих с ними иммунных клеток поможет понять, как именно мозг подавляет воспаления, что позволит создать новые методы борьбы с хронической болью и аутоиммунными заболеваниями, подытожили медики.

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