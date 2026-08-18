Всего один сильный солнечный ожог может навсегда изменить здоровье

Для всех, чьи летние каникулы в детстве сопровождались ежегодными солнечными ожогами, возникает неприятный вопрос: нанесли ли эти регулярные ожоги вашему здоровью непоправимый вред? Метаанализ, опубликованный в журнале JAMA Dermatology, предполагает, что ответ, вероятно, положительный.В ходе 17 исследований с участием более 321 000 человек было установлено, что у лиц, имевших в анамнезе болезненные, сопровождающиеся образованием волдырей или сильные солнечные ожоги, вероятность развития плоскоклеточного рака кожи (ПКК) была выше. Это одна из наиболее распространенных форм рака кожи.Исследователи изучили тысячи опубликованных исследований и объединили данные из 17 работ для анализа. Они обнаружили, что у людей со средней частотой болезненных, сопровождающихся образованием волдырей или сильных солнечных ожогов в течение жизни вероятность развития плоскоклеточного рака кожи была на 51 процент выше, чем у тех, у кого такой истории не было. Для людей с высокой частотой встречаемости вероятность была на 69 процентов выше.Эксперты Медицинского центра Рочестерского университета в Нью-Йорке называют такие ожоги «солнечными ожогами, меняющими жизнь», потому что повреждение ДНК в клетках кожи, вызываемое ультрафиолетовым излучением, может иметь последствия на всю жизнь.Мы можем почувствовать облегчение, когда жар от солнечного ожога спадет, но повреждения ДНК сохраняются.«Когда организм восстанавливает повреждения, иногда могут возникать ошибки», — заявила в недавнем Эдриен Виктор, онколог из Онкологического института Уилмота при Рочестерском университете, которая не принимала участия в анализе. «Со временем эти мутации могут накапливаться и способствовать развитию рака кожи».Метаанализ, был проведен дерматологом Исааком Вебером и его коллегами из Онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета и других американских институтов.«Хотя роль воздействия УФ-излучения при плоскоклеточном раке кожи хорошо изучена, специфическое влияние солнечных ожогов остается менее определенным», — написали Вебер и его коллеги, вероятно, потому что трудно измерить последствия солнечных ожогов, полученных десятилетия назад. «Разграничить хроническое воздействие ультрафиолетового излучения и солнечные ожоги сложно из-за их потенциального совпадения — люди с большим количеством солнечных ожогов могут также подвергаться большему хроническому воздействию».Исследователи использовали данные, скорректированные, где это было возможно, с учетом возраста, пола, цвета кожи и чувствительности кожи.Примечательно, что частые сильные солнечные ожоги в детстве были связаны с более высоким риском развития плоскоклеточного рака кожи – вероятность увеличивалась до трех раз – и даже несколько сильных солнечных ожогов, по-видимому, повышали риск развития плоскоклеточного рака кожи.Хотя достоверность доказательств оставалась низкой, отчасти из-за того, что данные основывались на воспоминаниях людей о перенесенных ранее солнечных ожогах, Вебер и его коллеги пришли к выводу, что их результаты подтверждают важность эффективных стратегий профилактики солнечных ожогов, особенно для детей и подростков.Дерматолог Джиния Эль-Фегали подтвердила этот совет в пресс-релизе Университета Рочестера. «Дети более восприимчивы к этому из-за множества факторов риска, включая биологические особенности клеток кожи, вырабатывающих пигмент, более высокую вероятность воздействия солнечных лучей и непостоянное использование солнцезащитных средств», — пояснила она.Предыдущие метаанализы, изучавшие другие виды рака кожи и историю солнечных ожогов, показали аналогичные результаты: чем сильнее солнечные ожоги в детстве, за десятилетие или за всю жизнь, тем выше риск развития меланомы или базальноклеточной карциномы, например.По сути, ущерб накапливается, и частые сильные ожоги опасны, поэтому их предотвращение, вероятно, значительно снизит риск развития рака кожи.Какими бы неприятными ни были эти данные, они не отражают всей картины.Ультрафиолетовое излучение является известным канцерогеном, и пожизненное пребывание человека на солнце оказывает вполне реальное влияние на вероятность развития рака, но есть и другие важные факторы, которые следует учитывать.Генетика играет свою роль, но помимо этого, к факторам риска развития рака кожи могут добавляться особенности образа жизни, такие как курение.Использование соляриев также повышает риск развития меланомы, а исследование 2025 года предполагает, что регулярное воздействие искусственного ультрафиолетового излучения может быть хуже для кожи, чем солнечный свет.Кратковременное пребывание на солнце может помочь повысить уровень витамина D , но результаты недавних метаанализов, посвященных истории солнечных ожогов и риску развития рака кожи, показывают, что нам действительно следует избегать солнечных ожогов, оставляющих видимые повреждения кожи.И хотя мы не можем переписать нашу старую историю солнечных ожогов, мы можем избежать добавления новых глав.Защита от чрезмерного воздействия солнечных лучей требует некоторого обдумывания и планирования. Как гласит известная во всем мире австралийская информационная кампания 1980-х годов: Наденьте рубашку, нанесите солнцезащитный крем, наденьте шляпу.«Некоторые люди избегают использования солнцезащитного крема из-за мифов о том, что его ингредиенты могут вызывать рак кожи», — говорит Виктор. «Однако самые убедительные доказательства указывают на то, что воздействие ультрафиолетового излучения является основной причиной большинства случаев рака кожи».Избегать прямого полуденного солнца и искать тень под деревом или зонтиком — это еще несколько разумных способов предотвратить солнечные ожоги.

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