Людей с одним заболеванием призвали отказаться от кофе
Бертолетто призвал отказаться от этого напитка при язвенном колите
. Он пояснил, что кофе приводит к возникновению позывов к дефекации и увеличивает частоту посещения туалета. Причиной тому является усиление моторики кишечника из-за кофеина. В результате у человека может возникнуть серьезный дискомфорт, а особенно в период обострения заболевания, подчеркнул врач.
Что касается других напитков, течение патологии может ухудшить молоко, а тем более при сопутствующей непереносимости лактозы, отметил специалист. Его употребление чревато возникновением диареи и вздутия живота. Кроме того, ухудшать состояние при язвенном колите могут острые соусы, попкорн и жареная пища, добавил медик.
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