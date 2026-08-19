Людей с одним заболеванием призвали отказаться от кофе

Гастроэнтеролог Пауло Роберто Бертолетто заявил, что у людей с одним заболеванием кофе может привести к ухудшению состояния здоровья. Его слова передает издание Terra.Бертолетто призвал отказаться от этого напитка при язвенном колите. Он пояснил, что кофе приводит к возникновению позывов к дефекации и увеличивает частоту посещения туалета. Причиной тому является усиление моторики кишечника из-за кофеина. В результате у человека может возникнуть серьезный дискомфорт, а особенно в период обострения заболевания, подчеркнул врач.Что касается других напитков, течение патологии может ухудшить молоко, а тем более при сопутствующей непереносимости лактозы, отметил специалист. Его употребление чревато возникновением диареи и вздутия живота. Кроме того, ухудшать состояние при язвенном колите могут острые соусы, попкорн и жареная пища, добавил медик.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки