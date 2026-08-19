Nature: создан умный пробиотик, самостоятельно снижающий уровень сахара в крови

Ученые из Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае разработали пробиотик, который способен самостоятельно реагировать на изменения уровня глюкозы и выделять гормон для его снижения. Новый препарат получил название GIFT.Исследователи с помощью методов синтетической биологии модифицировали пробиотическую бактерию, превратив ее в своеобразный «интеллектуальный виртуальный орган». После приема внутрь она временно размещается в кишечнике, где отслеживает изменения уровня глюкозы и в ответ вырабатывает глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) — гормон, участвующий в регулировании сахара в крови.GIFT работает по принципу «почувствуй и отреагируй»: при изменении уровня глюкозы бактерии могут корректировать количество выделяемого гормона. Авторы рассчитывают, что такой механизм позволит перейти от постоянного приема препаратов или инъекций к более точной доставке действующего вещества непосредственно по потребности организма.По словам исследователей, подход также может оказаться безопаснее некоторых экспериментальных клеточных методов лечения. Пробиотик не требует трансплантации клеток млекопитающих, а значит, позволяет избежать связанных с ней рисков иммунной реакции. Кроме того, в отличие от бактерий, которые постоянно производят ГПП-1, GIFT выделяет гормон только в ответ на соответствующий сигнал.«GIFT предлагает новый подход к точному контролю уровня глюкозы в крови при диабете, сочетая измерение уровня глюкозы с секрецией ГПП-1 по требованию», — отметил автор исследования профессор Е Хайфэн.При этом разработка пока остается экспериментальной: приведенные данные описывают новый биоинженерный подход, а не доказанное лечение диабета у людей. Для оценки эффективности и безопасности метода необходимы дальнейшие исследования.

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