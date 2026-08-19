Стоматолог предупредила об опасности народных методов борьбы с запахом изо рта
Наибольшую опасность, утверждает Соуза, представляет вода с добавлением лимонного сока в качестве самодельного ополаскивателя. Использование такого народного средства чревато истончением эмали зубов и возникновением на ней эрозий, подчеркнула доктор.
Если человек чистит зубы сразу же после полоскания рта водой с лимонным соком, то разрушительное действие этой смеси только усилится, отметила специалистка. Что касается пищевой соды, она хоть и обладает антимикробным эффектом, но не устраняет соединения, вызывающие неприятный запах изо рта. Врач добавила, что у соли в настоящее время тоже нет убедительных доказательств эффективности.
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