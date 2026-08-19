Ежедневный фруктовый сок способен уменьшить симптомы депрессии

Добавление ежедневного стакана 100% фруктового сока или смузи в рацион, богатый фруктами и овощами, может уменьшить симптомы депрессии. Соответствующее исследование было опубликовано в British Journal of Nutrition.«Наше исследование показало, что когда людям с низким потреблением фруктов и овощей предоставлялась целевая финансовая и образовательная поддержка для преодоления распространённых барьеров при питании 5 раз в день, они смогли внести значимые изменения в свой рацион», — сказала автор исследования доктор Кортни Нил из Департамента общественного здравоохранения, политики и систем Ливерпульского университета, Великобритания.«Мы обнаружили, что простые, экономичные решения, такие как ежедневное пить маленький стакан 100% фруктового сока или смузи, могут помочь людям достичь своей порции 5 в день, что приносит потенциальную пользу психическому здоровью», — добавила она.В исследование учёные включили 42 участника, которые в начале испытания употребляли две или менее порций фруктов и овощей в день. Их распределили в одну из трёх групп. Первая была контрольной группой и продолжила свою привычную диету, а вторую попросили увеличить потребление до пяти порций в день, используя только цельные фрукты и овощи.Третьей группе также поощряли достичь пяти порций в день, но в их рацион можно было включать ежедневный стакан 100% фруктового сока или смузи. Участники обеих интервенционных групп получили обучающие материалы, чтобы помочь им внести рекомендуемые изменения в рационе.Четырёхнедельное исследование оценивало тревожность и депрессию участников с помощью анкет. К концу исследования показатели депрессии были на 2,52 балла ниже по 27-балльной шкале в группе соков и смузи, чем в контрольной группе. Показатели тревожности не изменились.«Вывод о снижении показателей по депрессии у людей, пьющих фруктовые соки, многообещает и заслуживает дальнейшего изучения, особенно у людей с плохим психическим здоровьем», — сказал старший автор исследования, доктор Оливер Шеннон, преподаватель питания и старения Ньюкаслского университета.«Это подтверждает исследования, которые сообщают о улучшении кровотока в мозге и когнитивных функций после употребления цитрусовых соков. Простые изменения в питании — например, увеличение потребления фруктов, включая ежедневный стакан сока — могут сыграть роль в поддержке психического благополучия», — добавил он.

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