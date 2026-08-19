Диета и привычки: ученые оценили влияние средиземноморского образа жизни при диабете 2 типа

Более высокая приверженность средиземноморскому образу жизни была связана с меньшим риском крупных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, сердечно-сосудистой смертности и смерти от любых причин у людей с диабетом 2 типа. Такой результат получили исследователи, проанализировав данные 3 612 участников британского Биобанка. Работа опубликована в журнале eClinicalMedicine.Для оценки образа жизни учёные использовали модифицированный индекс MEDLIFE. Он учитывал особенности питания, пищевые привычки, физическую активность, отдых и социальные связи. Исследователи сопоставили показатели индекса с последующими случаями MACE, сердечно-сосудистой смертью и общей смертностью.Как проводилось исследованиеВ анализ включили участников UK Biobank в возрасте от 40 до 70 лет, у которых на исходном этапе был диабет 2 типа и имелись как минимум две оценки питания. Рацион оценивали с помощью повторных 24-часовых опросов Oxford WebQ, а сведения о физической активности, малоподвижном образе жизни и других характеристиках поведения получали из анкет Биобанка.Индекс MEDLIFE состоял из трёх блоков: средиземноморского питания, пищевых привычек и других характеристик образа жизни, включая физическую активность, отдых и социальные связи. Для UK Biobank использовали модифицированную версию индекса, поскольку некоторые компоненты исходной методики отсутствовали в доступных данных. В частности, исследователи не могли учитывать отдельные показатели, связанные с употреблением оливкового масла и софрито.Основным сердечно-сосудистым исходом были крупные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (MACE). В их состав вошли ишемический инсульт, инфаркт миокарда, реваскуляризация, смерть от сердечной недостаточности и сердечно-сосудистая смерть. Для оценки связей между показателем MEDLIFE и исходами исследователи применяли модели пропорциональных рисков Кокса с последовательной корректировкой по демографическим характеристикам, факторам образа жизни, состоянию здоровья и особенностям диабета 2 типа.РезультатыСредний возраст участников составил 59,8 года, женщины составляли около 34% выборки. За период наблюдения зарегистрировали 737 случаев MACE, 645 смертей от любых причин и 171 смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Участники с более высокими показателями MEDLIFE чаще были женщинами, старше, не курили и имели более высокий уровень образования.В основной аналитической модели у участников из верхнего квартиля MEDLIFE отношение рисков по сравнению с нижним квартилем составило 0,73 для MACE, 0,74 для общей смертности и 0,49 для сердечно-сосудистой смертности. Иными словами, статистическая связь соответствовала более низкому риску изучаемых исходов при более высокой приверженности средиземноморскому образу жизни.Каждое увеличение показателя MEDLIFE на два балла было связано со снижением риска MACE на 12%, сердечно-сосудистой смертности на 21% и смертности от любых причин на 9%. Отдельный анализ трёх блоков индекса также выявил связи с изучаемыми исходами, однако их выраженность различалась в зависимости от компонента.Увеличение на два балла показателя, отражавшего средиземноморское питание, было связано с более низким риском MACE и сердечно-сосудистой смертности. Для блока, связанного с пищевыми привычками, аналогичное увеличение показателя соответствовало более низкому риску сердечно-сосудистой смертности. Для третьего блока, включавшего физическую активность, отдых и социальные привычки, снижение риска изученных исходов составляло 14–25% на каждые два дополнительных балла.В анализах отдельных компонентов MACE направление выявленных связей в целом сохранялось, однако отдельные ассоциации не достигли статистической значимости. Анализ подгрупп показал связь более высокой приверженности MEDLIFE с меньшим риском MACE среди участников, принимавших препараты для лечения диабета 2 типа, и людей с более низким уровнем образования.Ограничения исследованияИсследование имеет наблюдательный дизайн, поэтому его результаты показывают статистические связи, но не доказывают причинно-следственное влияние средиземноморского образа жизни на сердечно-сосудистые исходы. На результаты могли повлиять остаточные смешивающие факторы, изменения образа жизни в период наблюдения и использование модифицированного индекса MEDLIFE.Кроме того, исследуемая группа была сформирована из участников UK Biobank, которые добровольно вошли в когорту. Поэтому полученные результаты не обязательно в полной мере распространяются на всю популяцию людей с диабетом 2 типа.

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