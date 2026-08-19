Врач поставила точку в споре о пользе супов

На протяжении долгого времени люди активно дискутируют о том, можно ли считать суп полноценным приемом пищи. В разговоре с изданием Terra диетолог Маргарет Лаге поставила точку в этом споре.По словам Лаге, суп действительно может быть полезным, но только при одном условии — если добавить в него правильные ингредиенты. Блюдо должно быть сбалансированным по составу. «В идеале суп должен содержать источник белка, разнообразные овощи и качественные углеводы. Так он сможет обеспечить энергию, способствовать насыщению и внести вклад в полноценное питание», — пояснила врач.В качестве основы для супа она порекомендовала выбирать тыкву, морковь, пастернак или цукини. Кроме того, она посоветовала добавлять в него курятину, постное мясо, яйца, фасоль, чечевицу или нут. Лаге также отметила, что полезными ингредиентами супа могут быть качественные макароны и корнеплоды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки