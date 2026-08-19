Фильтр для крови от деменции: Врачи испытали новый метод борьбы с Альцгеймером

Метод селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК впервые в мире предложили использовать для лечения болезни Альцгеймера в Сеченовском университете. Метод позволяет очищать кровь от факторов, разрушающих нейроны.Болезнь Альцгеймера остается одной из главных медицинских проблем, более того, по мере старения населения распространенность заболевания прогрессирует. И до сегодняшнего дня не существует препарата, который гарантированно излечивал бы это заболевание или полностью останавливал его развитие. Поиски терапии продолжаются, но они сильно затруднены: патология развивается в течение десятилетий, поэтому клинические исследования на людях требуют длительных сроков и огромных финансовых затрат, при этом результаты часто бывают противоречивыми. Поэтому большинство современных лекарств, применяемых при Альцгеймере, лишь замедляют угасание когнитивных функций, но не воздействуют на глубинные причины болезни.В Сеченовском университете неврологи предложили новую стратегию борьбы с заболеванием, нацеленную на блокирование механизмов его развития. Инновационный метод впервые в мире опробован у пациентов в университетской клинической больнице.Что сегодня есть в арсенале врачей?Сейчас для поддержки пациентов используют две основные группы препаратов. Первая — ингибиторы ацетилхолинэстеразы, они сохраняют важный для памяти нейромедиатор ацетилхолин от разрушения. Вторая — блокаторы глутаматных рецепторов, которые снижают повреждающее перевозбуждение нервных клеток. В последние годы активно изучаются также моноклональные антитела, которыми исследователи пытаются воздействовать на ключевой белок-"мусор", разрушающий мозг, — бета-амилоид. Однако, как пояснил директор Клиники нервных болезней имени Кожевникова Сеченовского университета Владимир Парфенов, эффективность этих средств ограничена, а побочные эффекты значительны. Ни один из существующих методов терапии не устраняет первопричину.Новый взгляд: системное воспаление и «ловушки» иммунитетаМногочисленные исследования показывают, что течение болезни Альцгеймера тесно связано с хроническим системным воспалением. Провоспалительные молекулы (цитокины) способны проникать через гематоэнцефалический барьер и запускать нейровоспаление, повреждающее мозг.Особую роль здесь играют нейтрофильные внеклеточные ловушки (NETs). Это особые сетчатые структуры, состоящие из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выделяют в ответ на воспаление. В молодости это защитный механизм, но с возрастом избыток NETs становится вредным: он повышает проницаемость сосудов, способствует отложению бета-амилоида и напрямую повреждает нервные клетки в микроциркуляторном русле мозга. Если снизить уровень циркулирующих NET-комплексов, можно уменьшить системное воспаление и, следовательно, замедлить деградацию нейронов, объясняет врач-трансфузиолог Наталья Сивцевич.Что такое селективная плазмосорбция, фильтрующая кровь?До недавнего времени не существовало клинических способов избирательно убирать из крови эти агрессивные ДНК-содержащие структуры. Экстракорпоральные методы детоксикации — то есть очистка крови, взятой у пациента и очищаемой извне, — применялись, но однозначно эффективного результата получить не удалось.Врачи Сеченовского университета впервые в мире решили применить селективную плазмосорбцию внеклеточной ДНК с помощью сорбционной колонки, разработанной российскими учеными. Как это работает? Кровь пациента пропускается через специальный фильтр-сорбент, который связывает и удаляет из плазмы только ДНК-содержащие частицы — фрагменты NETs и нуклеосомы. При этом все нормальные компоненты плазмы (белки, электролиты, полезные вещества) сохраняются и возвращаются обратно в кровяное русло пациента. Это принципиально отличает данный метод от плазмафереза.Как проходило лечение и каковы результатыВ пилотном клиническом исследовании участвовали пациенты с установленным диагнозом — болезнь Альцгеймера. Они прошли курс из трех процедур с интервалом 2-3 дня. За один сеанс обрабатывался объем плазмы, вдвое превышающий общий циркулирующий объем (от 4,9 до 5,7 литра). Перед началом и после завершения курса пациентов тщательно обследовали: проводили нейропсихологическое тестирование, оценивали эмоциональное состояние, анализировали биомаркеры в спинномозговой жидкости и результаты МРТ головного мозга. Также родственники пациентов заполняли специальный опросник ADCS-MCI (это шкала, оценивающая, насколько хорошо пациент справляется с повседневными делами — от одевания до планирования своих действий).Через три месяца после терапии неврологи зафиксировали положительную динамику. У пациентов улучшилась эпизодическая вербальная память (способность запоминать слова и события), повысилась скорость обработки информации и концентрация внимания. Позитивные изменения в их повседневном поведении отметили и родственники.Эти результаты — пока первые, полученные в рамках пилота. Специалисты отмечают перспективность нового метода, но говорят, что необходимо продолжать исследования. При этом первые результаты дают надежду, что воздействие на системное воспаление через селективное удаление внеклеточной ДНК может стать новым направлением в терапии болезни Альцгеймера, дополняющим существующие медикаментозные подходы.

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