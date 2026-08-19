Названо число россиян с избыточным весом

Избыточный вес имеют две трети россиян. Об этом рассказала РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.Она отметила, что у половины из этого числа имеется ожирение. «Часть из них имеет морбидное ожирение, то есть когда вес настолько велик, что человеку тяжело передвигаться, у него развиваются очень быстро, молниеносно тяжелые осложнения, и он не может управлять уже своей жизнью», — добавила Мокрышева.Эндокринолог подчеркнула, что в России разрабатывают меры профилактики ожирения.

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