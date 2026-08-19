Названо число россиян с избыточным весом

Избыточный вес имеют две трети россиян. Об этом рассказала РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Она отметила, что у половины из этого числа имеется ожирение. «Часть из них имеет морбидное ожирение, то есть когда вес настолько велик, что человеку тяжело передвигаться, у него развиваются очень быстро, молниеносно тяжелые осложнения, и он не может управлять уже своей жизнью», — добавила Мокрышева.

Эндокринолог подчеркнула, что в России разрабатывают меры профилактики ожирения.

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