Названо число россиян с избыточным весом
Она отметила, что у половины из этого числа имеется ожирение. «Часть из них имеет морбидное ожирение, то есть когда вес настолько велик, что человеку тяжело передвигаться, у него развиваются очень быстро, молниеносно тяжелые осложнения, и он не может управлять уже своей жизнью», — добавила Мокрышева.
Эндокринолог подчеркнула, что в России разрабатывают меры профилактики ожирения.
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