Диетолог Пономарева назвала 8 признаков дефицита кальция

Недостаток кальция в вашем рационе может привести к ломкости костей, что сделает их более уязвимыми к переломам, наряду со многими другими проблемами.Наши тела нуждаются в определенных витаминах и минералах, чтобы гарантировать, что они функционируют в меру своих возможностей.Кальций помогает нервам передавать сообщения между мозгом и телом и помогает кровеносным сосудам перемещать кровь. Большинство из нас сможет получать весь необходимый нам кальций из своего рациона. Кальций можно найти в таких продуктах, как молоко, сыр и другие молочные продукты, а также в зеленых листовых овощах.Однако не все потребляют или усваивают достаточное количество кальция."С раннего возраста нам говорят о важности кальция для крепких костей, однако кальций важен и для других функций. Ваше тело нуждается в кальции для движения мышц и для того, чтобы ваши нервы посылали сообщения в ваш мозг. Кальций также помогает кровеносным сосудам перемещать кровь по всему телу и помогает высвобождать гормоны, которые влияют на многие функции вашего тела. Недостаток кальция может привести к сильной усталости с чувством вялости, а также к бессоннице, что может повлиять на ваше общее состояние здоровья и душевное состояние", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Хотя кости хранят кальций, они нуждаются в большом количестве, чтобы оставаться сильными, поэтому дефицит сделает ваши кости более ломкими и склонными к травмам.Гигиена полости рта и проблемы с зубами являются еще одним риском, так как кариес и раздражение десен часто встречаются у людей с дефицитом кальция. Исследования также показали, что низкий уровень кальция связан с тяжелым предменструальным синдромом, поэтому поддержание высокого уровня кальция также может помочь вашему циклу.8 «общих» признаках дефицита кальция:УсталостьПлохое здоровье полости ртаМышечные боли и скованностьХрупкость или переломы костейМозговой туманГоловокружениеОнемение и покалывание в пальцахПроблемы с ногтями и кожей, включая сухость или воспаление.

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