Россиянам рассказали о скрывающиеся в общественных кулерах рисках для здоровья

Общественные кулеры с питьевой водой могут быть источником микробного загрязнения, если оборудование обслуживается нерегулярно или с нарушением санитарных требований, отметила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В разговоре с «Лентой.ру» она уточнила, что вода при этом может оставаться прозрачной и не менять вкус.«Основная проблема возникает внутри резервуаров и трубок, по которым проходит вода. Там постоянно сохраняется влага, а температура остается комфортной для развития бактерий. На внутренних поверхностях формируется биопленка — тонкий слой микроорганизмов, который защищает их от обычного промывания, поэтому загрязнение со временем накапливается», — пояснила биотехнолог.По ее словам, риск повышается при редкой замене бутылей и несвоевременной санитарной обработке. Во время установки новой емкости внутрь системы могут попадать воздух, частицы пыли и микроорганизмы с поверхности бутыли или рук. Если оборудование долго не дезинфицируют, бактерии активно размножаются во влажной среде. Человек чаще всего не замечает загрязнения сразу, но микробная нагрузка постепенно растет, увеличивая вероятность кишечных расстройств, особенно у детей, пожилых людей и людей со сниженным иммунитетом, предупредила специалист. Дополнительную опасность, по ее словам, представляют плесневые грибы, которые способны развиваться в поддонах для слива и труднодоступных участках системы.Золотарева отметила, что проблема может возникать и в нагревательном блоке для подачи горячей воды. Если температура внутри оборудования не достигает уровня, при котором подавляется рост микроорганизмов, часть бактерий сохраняется жизнеспособной и продолжает циркулировать внутри системы. При длительной эксплуатации без обслуживания внутри кулера накапливаются минеральные отложения и органические остатки, способствующие размножению микрофлоры.«При использовании общественных кулеров обращайте внимание на состояние краников, поддона и корпуса. Налет, потеки, посторонний запах или следы загрязнений могут указывать на нарушение правил обслуживания оборудования», — заключила специалист.Ранее Золотарева предупредила, что в подвалах и погребах жилых домов образуется плесень — для этого в помещении должны быть повышенная влажность, слабая вентиляция, поломки и органические субстраты, которыми питаются грибы. Она обратила внимание, что вдыхание мелких спор и частиц грибов опасно для жильцов. Они могут проникать в нижние отделы дыхательных путей, нарушать функцию дыхательного эпителия и поддерживать хроническое воспаление.

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