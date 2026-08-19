Врач Андреева рассказала, безопасно ли употреблять аспартам после нового отчета о канцерогенности

Скрытый в длинном списке ингредиентов таких продуктов, как диетические газированные напитки и жевательная резинка, аспартам представляет собой искусственный подсластитель, который в 200 раз слаще сахара. Самая большая привлекательность химического соединения сводится к его способности придавать сладкий вкус без лишних калорий.Искусственный подсластитель, используемый примерно в 6000 пищевых продуктов, должен быть официально классифицирован как «возможно канцерогенный» для человека. Это произошло после того исследовательское подразделение Всемирной организации здравоохранения, провело обзор около 1300 исследований аспартама и рака.Однако врач объяснила, что пока не следует отказываться от продуктов и напитков без сахара.Неизбежно, что люди будут обеспокоены, услышав об опасностях аспартама, особенно когда нас заставили поверить, что мы пропагандируем более здоровый образ жизни, потребляя продукты и напитки без сахара.Есть много других исследований, которые ранее связывали искусственный подсластитель с целым рядом других проблем со здоровьем.Подсластители были связаны с более высоким риском увеличения веса, ожирения, высокого кровяного давления, диабета, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.Однако ученые также отметили, что данные противоречивы и необходимы дополнительные исследования.«Десятилетия назад было высказано предположение, что приемлемый уровень потребления аспартама для человека составляет 40 миллиграммов на килограмм веса тела, а для тех, кто обеспокоен недавними предупреждениями, человеку придется потреблять большое количество аспартама каждый день, чтобы достичь этого предела. Как и у большинства продуктов питания и напитков, у них есть положительные и отрицательные последствия для здоровья», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Пока Всемирная организация здравоохранения не прокомментирует дальнейшие комментарии, лучше всего наслаждаться всем в меру и не сразу паниковать из-за того, что вы читаете или слышите в новостях, объясняет Андреева.

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