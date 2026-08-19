Врач предупредила об опасности домашних заготовок

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева предупредила об опасности домашних консервированных заготовок. В беседе с RT она напомнила о риске развития ботулизма и перечислила главные способы обезопасить себя.По ее словам, заболеть ботулизмом можно через споры бактерий Clostridium botulinum, которые обитают в почве и могут оказаться на овощах. В герметично закрытой банке они начинают вырабатывать ботулотоксин. При этом споры очень устойчивы к нагреванию, отметила врач.«Они могут погибнуть только при температуре выше 120°C при автоклавировании — паровой стерилизации, поэтому при домашней консервации в кипящей воде около 100 °C споры могут сохраняться», — объяснила Мотылева.Однако споры не производят токсин в кислой среде — например, в маринадах с добавлением уксуса или в квашеных продуктах. Такой способ заготовок — квашение и мочение — эксперт назвала наиболее благоприятным с точки зрения сохранения ценности продуктов.

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