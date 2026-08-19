Врач Дериш: каждый год мужчинам после 50 лет нужно сдавать три анализа крови

Каждый год мужчине после 50 достаточно провести несколько ключевых исследований, чтобы оценить состояние своего здоровья. Это анализ на простатспецифический антиген (ПСА), липидный профиль и уровень тестостерона, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог «Инвитро» Федор Дериш.

«После 50 лет растет риск как доброкачественной гиперплазии простаты, так и злокачественных новообразований. Анализ на ПСА позволяет выявить патологию на доклинической стадии, когда лечение наиболее эффективно. Классическим порогом нормы считается уровень до 4 нг/мл. Мужчинам после 50 лет, особенно при наличии отягощенного семейного анамнеза (рак простаты у отца или брата), рекомендуется проходить анализ на ПСА ежегодно», — поделился врач.

Второй анализ липидного профиля — это, по словам доктора, главный маркер сердечно-сосудистого риска. Регулярная проверка липидного профиля позволяет скорректировать питание и образ жизни, а при необходимости — начать медикаментозную терапию и тем самым предотвратить инфаркт или инсульт.

«Липидный профиль включает общий холестерин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — "плохой" холестерин, который откладывается на стенках сосудов и вызывает атеросклероз, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — "хороший" холестерин, который препятствует образованию бляшек и защищает сосуды. Для мужчин после 50 лет критически важны следующие целевые значения: общий холестерин не должен превышать 5 ммоль/л, ЛПНП — должен быть ниже 3 ммоль/л, а ЛПВП — выше 1 ммоль/л (чем выше этот показатель, тем лучше защита сосудов)», — заметил врач.

Мужчинам после 45–50 лет рекомендуется регулярно проверять уровень общего и свободного тестостерона. Нормальный гормональный фон — залог активного долголетия, хорошего настроения и высокого качества жизни.

«Дефицит тестостерона проявляется не только снижением либидо, но и потерей мышечной массы и силы, хронической усталостью и снижением мотивации, апатией и подавленным настроением, а также увеличением жировых отложений в области живота — признаком метаболических нарушений. Для мужчин старше 50 лет референсные значения общего тестостерона составляют 8,6–23,4 нмоль/л. При использовании большинства методов значения ниже 12 нмоль/л считаются пограничными и требуют дополнительного обследования, а ниже 8 нмоль/л в сочетании с симптомами — клиническим дефицитом», — заключил доктор.

Помимо трех обязательных анализов, врачи рекомендуют после 50 лет включить в ежегодный чекап контроль уровня глюкозы (сахара), также рекомендуется ежегодный анализ кала на скрытую кровь для скрининга колоректального рака.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил belyash в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь