Эксперт по долголетию нашел ключ к продлению жизни до 100 лет
», нашел ключ к продлению жизни до 100 лет. Его рекомендацию приводит издание ABC.
«Во всех "голубых зонах" главной ценностью является семья, а семья начинается с крепкого брака», — подчеркнул Бюттнер. Согласно исследованиям ученых, состоящие в браке люди живут на два-пять лет дольше, чем разведенные, вдовы или вдовцы, а также одиночки, утверждает он.
При этом он уточнил, что семейная жизнь приносит больше пользы мужчинам, чем женщинам, хотя у последних в браке тоже наблюдается небольшое увеличение продолжительности жизни. «Это один из самых простых способов продлить жизнь, которые я описал: найдите хорошего партнера, вкладывайте силы в эти отношения, и у вас обоих будет больше шансов дожить до 100 лет вместе», — добавил Бюттнер.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий