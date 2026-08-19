Эксперт по долголетию нашел ключ к продлению жизни до 100 лет

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, который долгие годы исследует ««голубые зоны»», нашел ключ к продлению жизни до 100 лет. Его рекомендацию приводит издание ABC.«Во всех "голубых зонах" главной ценностью является семья, а семья начинается с крепкого брака», — подчеркнул Бюттнер. Согласно исследованиям ученых, состоящие в браке люди живут на два-пять лет дольше, чем разведенные, вдовы или вдовцы, а также одиночки, утверждает он.При этом он уточнил, что семейная жизнь приносит больше пользы мужчинам, чем женщинам, хотя у последних в браке тоже наблюдается небольшое увеличение продолжительности жизни. «Это один из самых простых способов продлить жизнь, которые я описал: найдите хорошего партнера, вкладывайте силы в эти отношения, и у вас обоих будет больше шансов дожить до 100 лет вместе», — добавил Бюттнер.

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