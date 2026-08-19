Врач Андреева объяснила, может ли творог и сметана помочь против воспалений на коже
Однако до сих пор недостаточно научных исследований, дающих четкий и исчерпывающий ответ на этот вопрос. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять точные механизмы действия творога на воспаление и подтвердить его потенциальную пользу.
Поэтому, если вы страдаете от воспаления, рекомендуется проконсультироваться с врачом или медицинским работником, чтобы найти подходящий вариант лечения. Вы можете использовать творог и сметану как часть противовоспалительной стратегии, но вы не должны рассматривать его как единственное решение.
Потенциальное домашнее средство от воспалений
"Жидкий творог и сметана сделаны из молока и содержит много питательных веществ, таких как белок, кальций, витамин B12 и пробиотики. Он известен своим охлаждающим и успокаивающим действием на кожу и поэтому часто используется в качестве домашнего средства от солнечных ожогов, укусов насекомых и раздражений кожи", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Точные механизмы до конца не изучены, но считается, что определенные компоненты, такие как лактоза, молочная кислота и молочные белки, могут помочь уменьшить воспаление. Эти ингредиенты могут оказывать успокаивающее действие на организм и уменьшать воспаление.
Один из способов применения творога при воспалении – это наружное нанесение его на пораженные участки. Вы можете накладывать, например, творожную пленку, непосредственно на воспаленную кожу, чтобы уменьшить отек и успокоить кожу.
"Кроме того, потребление творога также может быть полезным, когда вы хотите бороться с воспалением в организме. Противовоспалительные свойства творога могут уменьшить воспалительный процесс в организме и улучшить общее самочувствие".
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