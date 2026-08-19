Врач Паенди: вода может облегчить родовую боль, но не заменить анестезию

Теплая вода действительно может уменьшить боль во время схваток, расслабить мышцы и облегчить движение, однако полностью заменить медикаментозное обезболивание она не способна. Об этом рассказал врач-акушер-гинеколог Фархад Паенди, заведующий родильным домом №8 ГКБ №15.По словам врача, теплая вода снижает выработку гормонов стресса и расслабляет мускулатуру. Благодаря выталкивающей силе женщине также легче менять положение тела и двигаться во время схваток. Это может сделать их переносимость лучше, а иногда способствовать более быстрому раскрытию шейки матки.При этом вода не является полноценной альтернативой эпидуральной анальгезии.«Это немедикаментозный метод обезболивания, и по силе эффекта он не сравним с эпидуральной анальгезией: снижает интенсивность боли, но не убирает. Ванна хорошо сочетается с другими немедикаментозными методами: дыхательными техниками, массажем, свободным движением. Если боль выраженная и женщина хочет более сильного обезболивания, вода эту потребность не закроет. Важно, чтобы пациентка понимала это заранее, а не рассчитывала на ванну как на единственный план», — отметил Паенди.Врач подчеркнул, что пребывание в воде во время схваток и рождение ребенка непосредственно в воде — разные сценарии. В первом случае женщина выходит из ванны перед потугами. Такой вариант считается более изученным. Роды непосредственно в воде требуют более строгого отбора, поскольку контролировать состояние плода и вовремя заметить осложнения сложнее.Роды в воде подходят не всем. Среди противопоказаний Паенди назвал преэклампсию, гипоксию плода, тазовое предлежание, клинически узкий таз, крупный плод, предлежание плаценты, некоторые сердечно-сосудистые заболевания у матери и признаки инфекции. При преждевременном излитии вод, особенно если в них присутствует меконий, от воды также отказываются.Даже если женщина заранее выбрала такой вариант, врач может изменить план непосредственно во время родов. При признаках дистресса плода, кровотечении или других осложнениях роженицу выводят из воды и выбирают более безопасную тактику. При этом в роддоме состояние матери и ребенка контролируют, в том числе с помощью водостойкого допплеровского датчика, а температуру и чистоту воды регулярно проверяют.

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