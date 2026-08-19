Врач Кондрахин: жаркая погода опасна для людей с болезнями почек и сердца

Врач Андрей Кондрахин: жаркая погода способствует опасным изменениям в организме при имеющихся хронических болезнях легких, почек и сердца.Врач Кондрахин объяснил, что когда температура воздуха окружающей среды сравнивается с температурой тела человека или превышает ее, возникают так называемые экстремальные для организма условия. Человеческое тело в таких обстоятельствах вырабатывает тепло и одновременно ощущает противодействие окружающей среды. Организму требуется много сил и ресурсов, чтобы справиться с такой нагрузкой и не пострадать от перегрева. Имеющиеся хронические проблемы со здоровьем лишают его таких ресурсов.Кондрахин отметил, что при хронических заболеваниях жаркая погода воздействует на организм как особенно агрессивная среда.«В жару выходить на улицу опасно всем, но особенно – людям с заболеваниями легких, почек, сердца. Это связано с тем, что нарушается водно-электролитный обмен», - сказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».Врач напомнил сердечникам, что в условиях жары происходит сгущение крови, может нарушаться кровообращение, меняться артериальное давление. Сердце начинает испытывать повышенную нагрузку, может возникать аритмия, возникает риск формирования тромба.Что касается людей с больными почками, им следует знать, что в жару может ухудшаться фильтрационная функция органа, из-за чего в организме повышается концентрация нежелательных, потенциально токсичных веществ.Врач посоветовал по возможности избегать нахождения на жаре людям с хроническими заболеваниями.

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