Названы неочевидные симптомы инфекции мочевыводящих путей
По словам Мишры, при таких инфекциях, помимо боли при мочеиспускании, также может возникать сильная усталость, повышение температуры тела, озноб и ночная потливость. Доктор предупредила, что при появлении нескольких из этих симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.
Врачей Кливлендской клиники при этом отметили, что у пожилых женщин при ИМП могут возникать другие симптомы: спазмы, чувство давления, боль в животе, а также ломота в мышцах, боку или пояснице.
Мишра также добавила, что самые известные признаки цистита и других ИМП — это боль, жжение или покалывание при мочеиспускании. В материале уточнили, что при инфекциях мочевыводящих путей также могут возникать постоянные сильные позывы к мочеиспусканию, частое мочеиспускание при почти пустом мочевом пузыре, а также изменение цвета мочи, ее помутнение и появление в ней крови.
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