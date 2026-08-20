Названы неочевидные симптомы инфекции мочевыводящих путей

Урогинеколог Кавита Мишра и врачи Кливлендской клиники (США) перечислили женщинам симптомы инфекций мочевыводящих путей (ИМП), которые часто списывают на другие состояния. Их специалисты назвали изданию Prevention.По словам Мишры, при таких инфекциях, помимо боли при мочеиспускании, также может возникать сильная усталость, повышение температуры тела, озноб и ночная потливость. Доктор предупредила, что при появлении нескольких из этих симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.Врачей Кливлендской клиники при этом отметили, что у пожилых женщин при ИМП могут возникать другие симптомы: спазмы, чувство давления, боль в животе, а также ломота в мышцах, боку или пояснице.Мишра также добавила, что самые известные признаки цистита и других ИМП — это боль, жжение или покалывание при мочеиспускании. В материале уточнили, что при инфекциях мочевыводящих путей также могут возникать постоянные сильные позывы к мочеиспусканию, частое мочеиспускание при почти пустом мочевом пузыре, а также изменение цвета мочи, ее помутнение и появление в ней крови.

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