Раскрыт секрет сильных рук после 40 лет.Фитнес-тренер Дэвид Джек заявил, что руки прекрасно реагируют на подъем легких весов с большим количеством повторений.«Вы можете отлично тренировать руки с гантелями весом всего семь килограммов и обычной эластичной лентой», — сказал Джек.Среди наиболее полезных упражнений Джек выделил поочередные сгибания рук с гантелями на бицепс и разгибание трицепса на блочном тренажере. Также он заявил о пользе сгибания рук молотом и тройной угрозы для трицепсов.

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