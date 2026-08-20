Раскрыт секрет сильных рук после 40 лет
Фитнес-тренер Дэвид Джек заявил, что руки прекрасно реагируют на подъем легких весов с большим количеством повторений.
«Вы можете отлично тренировать руки с гантелями весом всего семь килограммов и обычной эластичной лентой», — сказал Джек.
Среди наиболее полезных упражнений Джек выделил поочередные сгибания рук с гантелями на бицепс и разгибание трицепса на блочном тренажере. Также он заявил о пользе сгибания рук молотом и тройной угрозы для трицепсов.
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