Стоматолог предупредил о симптомах абсцесса

Челюстно-лицевой хирург Тайлер Зенга рассказал, какие симптомы могут возникать при зубном абсцессе — гнойном воспалени, которое может прорваться внутрь тканей и вызвать заражение. На эту тему он побеседовал с Yahoo.По словам Зенги, при абсцессе могут возникать отек лица, распространяющийся на шею, высокая температура, боль при глотании, неприятный привкус во рту и необычные выделения. Кроме того, человеку бывает трудно нормально открывать рот. Хирург добавил, что при абсцессе боль в течение несколько дней продолжает усиливаться, несмотря на обезболивающие.«Таким пациентам часто требуется срочная госпитализация, внутривенное введение антибиотиков, хирургическое дренирование, удаление инфицированного зуба, а иногда и обеспечение проходимости дыхательных путей», — предупредил врач.

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