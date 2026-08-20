Стоматолог предупредил о симптомах абсцесса
По словам Зенги, при абсцессе могут возникать отек лица, распространяющийся на шею, высокая температура, боль при глотании, неприятный привкус во рту и необычные выделения. Кроме того, человеку бывает трудно нормально открывать рот. Хирург добавил, что при абсцессе боль в течение несколько дней продолжает усиливаться, несмотря на обезболивающие.
«Таким пациентам часто требуется срочная госпитализация, внутривенное введение антибиотиков, хирургическое дренирование, удаление инфицированного зуба, а иногда и обеспечение проходимости дыхательных путей», — предупредил врач.
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