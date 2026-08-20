Врач-диетолог рассказала о пользе яблочных зерён
«Можно съедать в день 3–5 зёрнышек и наполнять организм антиоксидантами и растительными волокнами, которые поддержат пищеварительную систему», — отметила она в беседе с «Радио 1».
Яблоки содержат мало сахара, что делает их особенно полезными для людей с сахарным диабетом 2?го типа или преддиабетом — считают специалисты. Этот фрукт, к слову, относят к продуктам с низким гликемическим индексом, то есть он не повышает уровень сахара в крови.
«Ежедневное употребление яблок может принести пользу, например способствовать снижению веса. Высокое содержание клетчатки в яблоках способствует ощущению сытости, что может привести к снижению потребления калорий и способствовать похудению», — объяснила доктор медицинских наук, диетолог Эмили Хэммон в интервью Parade.
Так, одно из исследований показало, что женщины с ожирением, которые каждый день ели фрукты, в том числе яблоки, через 12 недель похудели сильнее контрольной группы, употреблявшей каждый день овсяное печенье.
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