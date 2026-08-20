Что происходит с организмом у тех, кто регулярно пьёт кофе: новые данные из Финляндии

Кофе употребляют по всему миру ежедневно, и ранние исследования связывали употребление кофе со сниженным риском заболеваний, включая диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Ученые до сих пор не до конца понимают биологические процессы, которые могли бы объяснить эти связи. Новое исследование из Финляндии, опубликованное в European Journal of Nutrition, показывает, что регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом тела, благоприятными метаболическими маркерами и характерными закономерностями половых гормонов у мужчин и женщин.Исследователи из Университета Оулу проанализировали информацию от 2 264 человек в возрасте 46 лет, участвовавших в Северофинской когорте рождения 1966 года. Команда изучала, как обычное потребление кофе участниками связано с циркулирующими метаболитами, индикаторами кардиометаболического риска и уровнем половых гормонов.У любителей кофе было меньше жира и больше мышцЛюди, которые употребляли больше кофе, обычно имели низкий уровень как общего жира в организме, так и висцерального жира, а также большую скелетную мышечную массу. Эти различия проявились, несмотря на то, что у участников с более высоким и низким потреблением кофе индекс массы тела (ИМТ) был схожим.Более высокое потребление кофе также было связано с низкими концентрациями разветвленных аминокислот в циркуляции как у мужчин, так и у женщин. При хроническом повышении эти биомаркеры ранее ассоциировались с инсулинорезистентностью и повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа.Потребление кофе было связано с разными гормональными паттернамиНекоторые из самых явных различий проявились среди мужчин. Большее потребление кофе было связано с более благоприятным глюкозо-инсулиновым профилем, более высоким уровнем общего и биодоступного тестостерона и большей концентрацией глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG). Однако свободный тестостерон и индекс свободного андрогена были немного ниже.Гормональные ассоциации у женщин были менее выражены. Более высокое потребление кофе было в основном связано с повышением SHBG и снижением уровня свободных андрогенов.«Кофе ежедневно пьют миллионы людей, но мы всё ещё удивительно мало знаем о его связи с нашим метаболизмом и гормонами. Что выделялось в наших результатах — это выраженный гормональный сигнал, который не исчезал даже после учёта факторов ИМТ и образа жизни, при этом некоторые из этих связей различались между мужчинами и женщинами», — говорит Лука Верроэст, ведущий автор исследования и докторант Университета Оулу.Гормоны могут дать подсказку о связи кофе со здоровьемРезультаты позволяют предположить, что гормональные пути могут помочь объяснить ранее наблюдаемую связь между употреблением кофе и метаболическим здоровьем. Однако, поскольку исследование было наблюдательным, нельзя установить, что употребление кофе напрямую вызвало какие-либо биологические различия, выявленные в исследовании. Следует отметить, что среднее годовое потребление кофе в Финляндии составляет примерно 11,8 килограмма на человека.Исследователи отмечают, что результаты служат отправной точкой для исследований, направленных на определение, вызывает ли сам кофе эти биологические изменения и, если да, то какие соединения могут быть ответственны за них. В настоящее время учёные исследуют эти вопросы на животных моделях с долгосрочной целью перехода к исследованиям человеческого вмешательства. Потребуется дополнительное исследование, прежде чем результаты можно будет использовать для формирования рекомендаций по питанию.

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