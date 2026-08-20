У долгожителей выявлена сверхактивная иммунная система, которая борется с раком

Сегодня средняя продолжительность жизни человека составляет около 71 года. Лишь немногие доживут до 100 лет и получат звание столетнего старика, а еще меньше людей проживут дольше 110 лет. Мы называем таких людей супердолгожителями.Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Press, раскрывает одно из возможных объяснений того, как люди, достигшие преклонного возраста, могут избегать растущего риска развития рака и других заболеваний с течением лет.Примерно в 100 лет у этих счастливчиков, по-видимому, начинает активно размножаться редкая форма Т-хелперных клеток, расширяясь и адаптируясь с течением времени.«Эти клетки демонстрируют поэтапную дифференциацию и пластичность цитокинов, что указывает на адаптивные реакции на постоянно присутствующие антигены в процессе здорового старения», — пишут авторы исследования.У всех нас есть Т-хелперные клетки (также известные как клетки CD4), являющиеся частью нашей адаптивной иммунной системы.Существует множество различных типов клеток CD4, некоторые из них встречаются реже, чем другие. Например, цитотоксические Т-клетки CD4 (CD4 CTL) обычно довольно редко встречаются в организме человека.Эти Т-клетки — скорее убийцы, чем помощники: их задача — патрулировать организм, выявляя инфицированные, поврежденные или раковые клетки, чтобы уничтожить их до того, как будет нанесен дальнейший вред.Однако, по мере того как люди достигают возраста 90 лет и старше, эти обычно редкие CD4 CTL-клетки, по-видимому, становятся все более многочисленными.Эта статистически значимая закономерность была обнаружена в образцах крови группы из 28 японских участников (что, надо признать, является очень небольшой выборкой, состоящей всего из граждан одной страны, и не обязательно репрезентативной для всего мирового населения).В образцах, взятых у восьми человек в возрасте 70, 80 и 90 лет, медианная доля CD4 CTL составила 4 процента.Среди 10 участников исследования, достигших столетнего возраста, медианный показатель составил 9,6 процента, а среди людей, достигших возраста более ста лет, — 17,6 процента.Но даже в этой небольшой выборке были выбросы: у одного участника, которому еще не исполнилось 100 лет, на самом деле была самая высокая доля этих клеток в крови.Эти клетки были активны и не проявляли признаков истощения.«Старение иммунной системы — это не просто процесс упадка», — говорит иммунолог Косуке Хашимото из Университета Осаки в Японии. «Избирательное размножение определенных Т-клеток предполагает, что даже в преклонном возрасте иммунная система может продолжать адаптироваться к возрастным изменениям».Изучив белки на поверхности клеток, исследователи обнаружили, что эти CD4 CTL появляются, когда вспомогательные клетки теряют белок CD27, а затем CD28.Известно, что Т-клетки-киллеры клонируют себя в ответ на иммунную атаку, образуя микроскопическую армию.Именно это и обнаружили исследователи в образцах крови пожилых людей.В среднем около 33 процентов CD4 CTL в их крови представляли собой клоны всего одной исходной клетки.В образце, взятом у одного долгожителя, примерно половина его CD4-клеток CTL представляли собой копии одной и той же клетки.Это говорит о том, что после определенного возраста человеческий организм сталкивается с возрастающими угрозами со стороны иммунной системы. Избыток CD4 CTL может помогать долгожителям (по крайней мере, тем, кто живет в Японии) выживать в условиях таких угроз.«С возрастом количество аномальных клеток, включая стареющие и раковые клетки, увеличивается», — говорит Хашимото. «Наши результаты показывают, что адаптация иммунной системы к этим изменениям может способствовать исключительной продолжительности жизни».

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