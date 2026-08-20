Гастроэнтеролог назвала причины постоянного пускания газов

Гастроэнтеролог Феличе Шнолл-Сассман назвала причины постоянного пускания газов. На эту тему она поговорила с изданием Men's Journal.По словам Шнолл-Сассман, постоянный метеоризм может быть связан с особенностями питания.«Бактерии кишечника ферментируют углеводы, которые не усваиваются полностью в тонком кишечнике, и газообразование является естественным побочным продуктом этого процесса. Некоторые из самых полезных продуктов, которые мы едим, включая фасоль, чечевицу и брокколи, являются сильнейшими провокаторами газов», — рассказала врач.Сахарные спирты, такие как сорбит и ксилит, которые содержатся в конфетах без сахара, белковых продуктах и полуфабрикатах, также могут быть виновниками повышенного метеоризма, отметила она.Газы, возникающие после употребления молочных продуктов, могут указывать на непереносимость лактозы, продолжила гастроэнтеролог. Внезапное увеличение объема клетчатки в рационе также может вызвать метеоризм.Однако не все газы поступают из самой пищи, уточнила Шнолл-Суссман.«Иногда мы просто заглатываем больше воздуха, чем осознаем. Торопливая еда, жевательная резинка, питье через соломинку, газированные напитки или даже разговоры во время еды могут увеличить количество проглатываемого воздуха», — подытожила она.

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