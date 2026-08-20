Сексолог подсказала способы сделать безопасной одну из самых травматичных поз
В материале отметили, что одной из самых опасных является поза «по-собачьи». Уточняется, что у женщин, которые ее практикуют, могут быть проблемы с запястьями. Кроме того, любители этой позы часто сталкиваются с ожогами, которые возникают вследствие трения о ткани.
По словам Найт, чтобы избежать этих проблем, парам необходимо научиться правильно распределять вес, чтобы избежать перегрузки запястий у женщины. Во-вторых, сексолог порекомендовала опираться на предплечья, а не на ладони. Кроме того, во время секса в этой позе она посоветовала подкладывать мягкое одеяло, чтобы избежать ожогов.
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