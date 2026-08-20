Диетолог Герболес: яйца и сардины можно считать природными мультивитаминами

Печень, устрицы, сардины, кресс-салат и яйца отличаются особенно высокой концентрацией витаминов и минералов. Эти продукты могут служить естественными источниками сразу нескольких важных для организма питательных веществ. Об этом в интервью изданию Deia рассказал врач Йона Герболес, диетолог футбольного клуба «Атлетико Мадрид».Одним из самых питательных продуктов Герболес считает печень. Она богата витамином A и витаминами группы B, железом, медью, цинком, холином и полноценным белком. Эти вещества участвуют в кроветворении и энергетическом обмене, а также необходимы для нормальной работы нервной системы.В список «природных мультивитаминов» врач также включил устрицы. В них особенно много витамина B12, меди и цинка. Последний минерал важен для работы иммунной системы и восстановления тканей. Сардины, по словам Герболеса, сочетают сразу несколько ценных компонентов: белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D и B12. Если есть рыбу вместе с костями, организм получает еще и дополнительный кальций.Еще одним источником большого количества питательных веществ специалист назвал кресс-салат и другую листовую зелень.«В них содержатся витамины K и C, фолиевая кислота и антиоксиданты, при этом такие продукты отличаются низкой калорийностью. Замыкают список яйца. Они содержат полноценный белок и ряд витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы организма», — объяснил диетолог.При этом специалист не утверждает, что эти продукты способны заменить витаминные препараты при диагностированном дефиците. Их преимущество заключается в том, что они позволяют получать сразу несколько питательных веществ в составе обычного рациона.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки