Врач призвал совершить одно действие в первый час после пробуждения

Врач и нейробиолог Эндрю Хуберман призвал обязательно совершить одно действие в первый час после пробуждения, чтобы день прошел хорошо.Хуберман посоветовал после сна какое-то время побыть на естественном свету. По словам врача, это поможет запустить естественный подъем уровня кортизола — гормона, уровень которого находится утром на пике и который запускает множество процессов в организме. Нейробиолог добавил, что воздействие естественного света с утра помогает улучшить настроение, концентрацию внимания и бдительность.«Конечно, если вы проснетесь до рассвета, вам придется подождать. В таких обстоятельствах может быть полезно искусственное освещение мощностью 10 000 люкс, и его можно найти в продаже в интернете, хотя естественный свет является идеальным вариантом», — добавил доктор.

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