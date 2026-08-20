Диетолог Пономарева назвала 3 продукта, которые мешают вам похудеть в области живота

Избыток жира на животе на самом деле может быть опасен, так как увеличивает риск таких заболеваний, как диабет 2 типа.«Ограничение продуктов, которые быстро распадаются на сахар, помогает организму использовать жировые запасы для получения энергии», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Однако строгая кетогенная диета подходит не всем. Вместо этого вы можете заменить некоторые продукты более здоровыми альтернативами, не отказываясь полностью от углеводов.Замените соки свежими фруктамиДля многих стакан свежевыжатого апельсинового сока — просто часть хорошего утра. И фрукты полезны, без вопросов. Однако приготовление сока удаляет полезные волокна, оставляя сахар.Результат еще серьезнее, если сок не отжимать самостоятельно, а покупать в супермаркете. Стакан яблочного сока быстро содержит столько же сахара, сколько банка колы, даже если они содержат разные виды сахара.«Многие считают, что соки — лучший способ потреблять витамин С. Однако, когда вы выжимаете сок из фруктов, вы удаляете из них волокна. Вы можете получить все важные питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, только из цельных фруктов».Орехи, а не чипсыЕсли все-таки хочется грызть, лучше использовать орехи. Они богаты белком и полезными жирами, поэтому надолго насыщают. Оздоровительный эффект уже доказан в некоторых исследованиях. Одно исследование показало, что люди, которые ели орехи в течение 12 недель, в целом улучшили свой рацион.Так как орехи имеют очень высокую калорийность, все же не следует есть их слишком много.Завтрак: яйца, а не мюсли быстрого приготовленияХотя они могут быть питательным сам по себе, большинство сортов содержат чрезмерное количество сахара. После завтрака уровень сахара в крови падает через несколько часов, и вы внезапно чувствуете голод."Ключевым фактором является сбалансированное потребление питательных веществ: яйцо с авокадо и немного хлеба из непросеянной муки идеально подходят для этого. Яйца также являются отличным источником белка и отлично регулируют аппетит".

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