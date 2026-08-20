Диетолог назвала безопасную скорость похудения к Новому году

До Нового года остаётся меньше пяти месяцев — этого времени достаточно, чтобы привести фигуру в порядок без вреда для здоровья. Диетолог Лариса Никитина рассказала о безопасных методиках похудения.По словам эксперта, идеальная скорость снижения веса — 2–3 килограмма в месяц. Жёсткие диеты и голодание приводят к эффекту «качелей»: килограммы быстро возвращаются с лихвой. Вместо этого специалист советует создать дефицит калорий в 10–20% от суточной нормы.Никитина подчеркнула важность режима сна: недосып нарушает баланс гормонов аппетита — грелина и лептина — и повышает уровень кортизола. В рационе нужно увеличить долю белка до 1,2–1,6 грамма на килограмм веса, а жиры исключать нельзя — минимум 0,8 грамма. Быстрые углеводы лучше заменить на медленные, а сахар — сократить.Также диетолог советует пить 30 мл воды на килограмм веса, не отвлекаться на телефон во время еды, тщательно пережёвывать пищу и заменить жарку на запекание. Из рациона стоит исключить соусы, майонез, алкоголь и сладкие газированные напитки.Эксперт предостерегает от мочегонных средств и жёстких диет, которые замедляют обмен веществ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки