Врач Андреева: 4 витамина и минерала для зрения - "питает ваши глаза"
Как и остальные части нашего тела, здоровье наших глаз может зависеть от того, что мы едим. Некоторые диеты, например, с высоким содержанием жиров, связаны с такими проблемами со зрением, как, например, дегенерация желтого пятна.
«Мы все ведем насыщенный образ жизни, и может быть трудно гарантировать, что мы получаем все питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья с возрастом. Многие из нас виновны в том, что не едят наши пять фруктов и овощей в день, оставляя пищевые различия в нашем рационе», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Она специально рекомендовала четыре витамина и минерала, необходимые для поддержания хорошего зрения.
Это:
Витамин C
Витамин Е
Медь
Цинк.
Вы можете увеличить потребление либо с помощью диеты, либо принимая добавки.
"Витамин С, витамин Е и медь способствуют защите клеток от окислительного стресса, а цинк способствует поддержанию нормального зрения".
Однако мы не обязательно получаем все питательные вещества, необходимые для поддержания нашего здорового питания с возрастом.
Некоторые питательные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, такие как витамины С, Е и медь, могут помочь компенсировать некоторые из этих эффектов, поэтому диеты с высоким содержанием продуктов, богатых антиоксидантами, должны стать привычкой с раннего возраста.
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