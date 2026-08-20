Врач Андреева: 4 витамина и минерала для зрения - "питает ваши глаза"

Врач предупредила, что мы, возможно, не едим достаточно питательных веществ, чтобы сохранить здоровье глаз.Как и остальные части нашего тела, здоровье наших глаз может зависеть от того, что мы едим. Некоторые диеты, например, с высоким содержанием жиров, связаны с такими проблемами со зрением, как, например, дегенерация желтого пятна.«Мы все ведем насыщенный образ жизни, и может быть трудно гарантировать, что мы получаем все питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья с возрастом. Многие из нас виновны в том, что не едят наши пять фруктов и овощей в день, оставляя пищевые различия в нашем рационе», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Она специально рекомендовала четыре витамина и минерала, необходимые для поддержания хорошего зрения.Это:Витамин CВитамин ЕМедьЦинк.Вы можете увеличить потребление либо с помощью диеты, либо принимая добавки."Витамин С, витамин Е и медь способствуют защите клеток от окислительного стресса, а цинк способствует поддержанию нормального зрения".Однако мы не обязательно получаем все питательные вещества, необходимые для поддержания нашего здорового питания с возрастом.Некоторые питательные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, такие как витамины С, Е и медь, могут помочь компенсировать некоторые из этих эффектов, поэтому диеты с высоким содержанием продуктов, богатых антиоксидантами, должны стать привычкой с раннего возраста.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки