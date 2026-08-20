Врач указал на три частые ошибки при подстригании ногтей на ногах
Первой ошибкой Мартинес назвал закругление ногтей. Так они действительно выглядят аккуратнее, но из-за этого существенно повышается риск врастания, которое приводит к боли, покраснению и отеку, предупредил врач.
Вторая ошибка — использование изогнутых кусачек для ногтей. Вместо них подолог посоветовал приобрести ножницы с ровным лезвием, которые помогут лучше контролировать траекторию среза. А третья ошибка, по мнению Мартинеса, — это оставлять два маленьких уголка после удаления основной части ногтя. По словам врача, их необходимо подпиливать, но ни в коем случае не состригать ножницами.
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