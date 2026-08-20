Врач указал на три частые ошибки при подстригании ногтей на ногах

Подолог Алехандро Мартинес заявил, что многие люди во время подстригания ногтей на ногах совершают три частые ошибки, которые потом приводят к проблемам со здоровьем. На них он указал в разговоре с изданием El Confidencial.Первой ошибкой Мартинес назвал закругление ногтей. Так они действительно выглядят аккуратнее, но из-за этого существенно повышается риск врастания, которое приводит к боли, покраснению и отеку, предупредил врач.Вторая ошибка — использование изогнутых кусачек для ногтей. Вместо них подолог посоветовал приобрести ножницы с ровным лезвием, которые помогут лучше контролировать траекторию среза. А третья ошибка, по мнению Мартинеса, — это оставлять два маленьких уголка после удаления основной части ногтя. По словам врача, их необходимо подпиливать, но ни в коем случае не состригать ножницами.

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