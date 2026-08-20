Врач назвал снижающий уровень холестерина фрукт

Регулярное употребление одного фрукта помогает снизить уровень «плохого» холестерина, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Этот продукт врач назвал в беседе с «Известиями».По словам Белоусова, умеренно снизить уровень холестерина помогают яблоки. Как объяснил доктор, эти фрукты содержат пектин, в кишечнике он связывает часть желчных кислот, для производства которых организм тратит холестерин.«В результате печень начинает активнее расходовать его на образование новых желчных кислот, что может способствовать умеренному снижению уровня липопротеинов низкой плотности», — добавил гастроэнтеролог.Доктор также отметил, что в яблоках есть полифенолы — антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье сосудов.При этом Белоусов подчеркнул, что не существует сорта яблок, который был бы полезнее остальных. Врач посоветовал выбирать свежие или запеченные яблоки и есть их с кожурой, так как она содержит много полезных веществ. Он также уточнил, что не стоит считать полезной альтернативой свежим фруктам яблочный сок, варенье, джемы и десерты с яблоками.

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