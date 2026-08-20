Россиянам назвали признаки навязывания услуг в стоматологиях

Если стоматолог требует начинать лечение немедленно, не объясняя при этом альтернативы и не проводя необходимую диагностику, — это повод насторожиться, заявила врач-стоматолог федеральной сети клиник «ИНТАН» Оксана Михеева. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что одним из признаков возможного навязывания услуг может быть попытка убедить пациента, что помочь ему способен только конкретный врач или клиника.«Невозможно назвать универсальные фразы, которые используют недобросовестные специалисты: одна и та же формулировка в зависимости от ситуации может быть как обоснованным предупреждением врача, так и способом запугать пациента. Например, слова "зуб безнадежен", "если не сделать сейчас, станет хуже" или "можете потерять соседние зубы" сами по себе еще не говорят о мошенничестве — важно, может ли врач подтвердить свои слова результатами диагностики», — сказала Михеева.Для любой стоматологической процедуры существуют показания и противопоказания, пояснила специалист. Перед составлением плана лечения врач должен собрать анамнез, провести диагностику и при необходимости привлечь специалистов смежных направлений.«В практике встречаются ситуации, когда зуб лечат без предварительной консультации ортодонта или имплантат устанавливают без участия ортопеда. В результате терапевт может пролечить зуб, который впоследствии ортодонт рекомендует удалить, либо имплантат оказывается установлен в позиции, которая впоследствии не позволяет нормально провести протезирование», — отметила Михеева.По словам специалиста, перед согласием на лечение следует задать врачу как минимум пять вопросов: почему предложенный вариант считается оптимальным, какие существуют альтернативы, что произойдет при отказе от лечения, можно ли его отложить и на какой срок, а также есть ли время получить второе мнение.Следует насторожиться в нескольких случаях: когда пациента убеждают лечиться именно сейчас и именно в этой клинике; когда врач утверждает, что только он может решить проблему; когда клиника предлагает оформить кредит и подписать документы во время консультации; когда комплексный план лечения составляется без предварительной диагностики и консультаций необходимых специалистов.Перед началом лечения пациент должен понимать, что именно с ним происходит, почему предлагается конкретная процедура и какие у нее есть альтернативы. Если у человека остаются сомнения, он имеет полное право взять паузу и обратиться за вторым мнением. Не стоит начинать лечение только потому, что вас заставляют принять решение здесь и сейчасОксана Михееваврач-стоматолог федеральной сети клиник «ИНТАН»Само по себе предложение срочного лечения не всегда является признаком обмана. Иногда промедление действительно может привести к осложнениям и дополнительным расходам. Ключевым критерием является не срочность, а способность врача объяснить ее медицинскими показаниями и результатами диагностики, добавила специалист.

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