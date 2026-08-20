Россиянам назвали признаки навязывания услуг в стоматологиях

Если стоматолог требует начинать лечение немедленно, не объясняя при этом альтернативы и не проводя необходимую диагностику, — это повод насторожиться, заявила врач-стоматолог федеральной сети клиник «ИНТАН» Оксана Михеева. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что одним из признаков возможного навязывания услуг может быть попытка убедить пациента, что помочь ему способен только конкретный врач или клиника.

«Невозможно назвать универсальные фразы, которые используют недобросовестные специалисты: одна и та же формулировка в зависимости от ситуации может быть как обоснованным предупреждением врача, так и способом запугать пациента. Например, слова "зуб безнадежен", "если не сделать сейчас, станет хуже" или "можете потерять соседние зубы" сами по себе еще не говорят о мошенничестве — важно, может ли врач подтвердить свои слова результатами диагностики», — сказала Михеева.

Для любой стоматологической процедуры существуют показания и противопоказания, пояснила специалист. Перед составлением плана лечения врач должен собрать анамнез, провести диагностику и при необходимости привлечь специалистов смежных направлений.

«В практике встречаются ситуации, когда зуб лечат без предварительной консультации ортодонта или имплантат устанавливают без участия ортопеда. В результате терапевт может пролечить зуб, который впоследствии ортодонт рекомендует удалить, либо имплантат оказывается установлен в позиции, которая впоследствии не позволяет нормально провести протезирование», — отметила Михеева.

По словам специалиста, перед согласием на лечение следует задать врачу как минимум пять вопросов: почему предложенный вариант считается оптимальным, какие существуют альтернативы, что произойдет при отказе от лечения, можно ли его отложить и на какой срок, а также есть ли время получить второе мнение.

Следует насторожиться в нескольких случаях: когда пациента убеждают лечиться именно сейчас и именно в этой клинике; когда врач утверждает, что только он может решить проблему; когда клиника предлагает оформить кредит и подписать документы во время консультации; когда комплексный план лечения составляется без предварительной диагностики и консультаций необходимых специалистов.

Перед началом лечения пациент должен понимать, что именно с ним происходит, почему предлагается конкретная процедура и какие у нее есть альтернативы. Если у человека остаются сомнения, он имеет полное право взять паузу и обратиться за вторым мнением. Не стоит начинать лечение только потому, что вас заставляют принять решение здесь и сейчас
Оксана Михееваврач-стоматолог федеральной сети клиник «ИНТАН»

Само по себе предложение срочного лечения не всегда является признаком обмана. Иногда промедление действительно может привести к осложнениям и дополнительным расходам. Ключевым критерием является не срочность, а способность врача объяснить ее медицинскими показаниями и результатами диагностики, добавила специалист.

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