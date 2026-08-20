Названы лучшие тренировки для здоровья сердца

Кандидат биологических наук, медицинский директор «Промомед» Виктория Щербакова объяснила, какие виды тренировок приносят больше всего пользы здоровью сердца. Эти виды физической нагрузки она назвала в разговоре с «Лентой.ру».«Если говорить о нагрузках, которые в большинстве случаев помогают прокачке сердца безопасно, то базой обычно считают аэробную активность умеренной интенсивности. Это может быть ходьба, включая скандинавскую, плавание, велосипед или занятия на велотренажере, а также йога», — рассказала биолог.Она подчеркнула: такие виды физической активности мягко тренируют сердечно-сосудистую систему, улучшают эластичность сосудов и помогают контролировать вес и артериальное давление.Щербакова отметила, что силовые тренировки с большими весами требуют большей осторожности. По ее словам, при подъеме тяжестей резко растут внутригрудное и артериальное давление, и сердцу приходится работать против повышенного сопротивления. Как отметила биолог, если поднимать тяжести регулярно и без контроля, возрастает риск застойных явлений и патологической гипертрофии сердца. Особенно опасной биолог назвала привычку задерживать дыхание на усилии.Она добавила, что в некоторых случаях опасны могут быть и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Биолог уточнила, что они подходят прежде всего подготовленным людям, но даже им заниматься таким видом физической нагрузки желательно под наблюдением специалиста.

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