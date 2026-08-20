Сексолог высказалась об оптимальной частоте секса в отношениях

Сексолог Наяра Мальнеро высказалась против утверждения о существовании оптимальной частоты половых контактов в паре, которая гарантирует стабильные отношения.«Есть пары, которые занимаются сексом каждый день и уже не получают от этого удовольствия, в то время как другие занимаются этим гораздо реже, раз в несколько месяцев или раз в год, и они счастливы», — пояснила Мальнеро.По ее словам, каждая пара устанавливает индивидуальное количество половых контактов с учетом обстоятельств и желания. Более того, если в какой-то период в отношениях снизилась сексуальная активность, то это не всегда означает наличие проблем. Желание со временем может меняться из-за усталости на работе, стресса, погружения в воспитание детей или каких-либо личных причин.«Некоторые думают: "Я не спал со своей партнершей две недели, значит, у нас проблемы. Мы переживаем трудный период". Но это не так. Возможно, дело просто в том, что им не хотелось или не было возможности», — подчеркнула специалистка.

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