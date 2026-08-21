Раскрыт простой тест для выявления болезни Альцгеймера

С помощью простого домашнего теста можно выявить болезнь Альцгеймера, утверждает онколог Владимир Ивашков. Способ заподозрить ее врач раскрыл в своем Telegram-канале.Чтобы выполнить этот тест, нужно закрыть глаза и вслепую угадать пять-шесть знакомых запахов. По словам Ивашова, если распознать их не удалось, необходимо обратиться к неврологу.Он пояснил, что люди перестают узнавать привычные запахи, такие как аромат кофе, мяты или бензина, при болезни Альцгеймера. Причем этот симптом проявляется задолго до возникновения проблем с памятью. Аналогичная проблема наблюдается и при болезни Паркинсона, добавил Ивашков.Врач также посоветовал проводить такой тест примерно раз в год.

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