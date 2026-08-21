Дерматолог объяснила, как стресс разрушает кожу и ускоряет старение

Стресс не только влияет на настроение, но и буквально разрушает кожу на клеточном уровне, ускоряя старение и провоцируя обострение хронических заболеваний. Об этом «Чемпионату» рассказала дерматолог, косметолог и трихолог Мария Титова, ведущий специалист сети клиник «Семейная».По словам эксперта, кожа и нервная система имеют общее эмбриональное происхождение и находятся в постоянном диалоге. Воспалённая кожа выделяет белки-цитокины, которые нарушают баланс серотонина и дофамина в мозге, создавая замкнутый круг: стресс ухудшает кожу, а проблемы с кожей усиливают стресс.Титова пояснила, что клетки кожи умеют самостоятельно вырабатывать гормоны стресса. При хроническом напряжении этот механизм даёт сбой: избыток гормонов провоцирует преждевременное старение клеток, зуд, покраснение и усиленную работу сальных желёз.Особенно опасен стресс для кожного барьера. Гормоны подавляют выработку защитных жиров и разрушают связи между клетками, из-за чего появляются микротрещины. Кожа теряет влагу, становится сухой и чувствительной.Кроме того, хронический стресс укорачивает теломеры — защитные «колпачки» хромосом. Когда они становятся слишком короткими, клетки перестают обновляться, что клинически проявляется ускоренным образованием морщин и дряблостью.Стресс также является мощным триггером кожных болезней: он усиливает выработку кожного сала при акне, вызывает покраснение при розацеа, провоцирует обострение псориаза и атопического дерматита.Для защиты кожи в периоды стресса врач рекомендует использовать кремы с церамидами, антиоксиданты и восстанавливающие бальзамы, а также не забывать о качественном сне и режиме дня.

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